FIDO辦全球首發研討會 準數發部長現身致詞

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-24 18:46

國際身分識別標準組織 FIDO 聯盟今 (24) 日辦理全球首發 FDO 台北國際研討會，現場超過海內外百餘位產業代表參與，FIDO 聯盟臺灣分會會長暨神盾 (6462-TW) 副總張心玲表示，臺灣資通訊產業在全球居領先地位，特別是在物聯網產業中的智慧製造及晶片設計等環節，更是在市場上扮演關鍵重要角色。

數位發展部準部長暨中研院資通安全專題中心執行長黃彥男也出席致詞，指出面對 AI 與資安科技不斷快速的發展，新興的安全威脅也持續演進， 需要全球產官學研密切的合作，以建立一個良好健全的資訊生態系統。中研院與數位發展部皆是 FIDO 聯盟的會員，將聯手努力實現更安全有保障的網路世界。

神盾自 2021 年引領成立「FIDO 聯盟臺灣分會」，即是為了促進國內 FIDO 社群與使用者間的緊密連結，形成更健全的生態體系。後續希望有更多國內廠商加入這個全球生態系，一起守護我們的資安環境與供應鏈安全。

國際組織最新標準 FDO (Device on Board) 選定於台北辦 理全球首發活動，突顯我國科技供應鏈重鎮之地位，現場由國際大廠如英特爾 (Intel)、戴爾電腦 (Dell)、英飛凌 (Infineon)、 紅帽 (Red Hat)，越南 VinCSS，與國內業者如東擎科技等，共同研討 FDO 應用案例，促進國內外標準與應用互通互連。

英特爾表示，現今全球物聯網裝置已達到數百億個以上，但多半欠缺合適的資安防護機制，若採用傳統方式強化物聯網裝置的防護能力，不但要花上數年以上，且缺乏一致的介面與安全評估機制，因此公司與 FIDO 聯盟共同倡議推出 FDO 標準，並啟動 FDO 認證計畫，進行功能測試及安全驗證，期盼藉此強化物聯網裝置的安全性。

英飛凌說明，透過 TPM(安全晶片) 保護 FDO 金鑰與憑證，並通過預編程服務，助益業者降低裝置製造成本；在廠商導入的實務面向，全球第一個將 FDO 商業化的越南 VinCSS 表示，FDO 技術將是完善物聯網安全的重要拼圖，也是後疫情時代實現免密碼裝置驗證應用的最佳方案。

東擎科技則致力於打造邊緣運算 FDO 賦能裝置，使邊緣 AI 應用場域的裝置能夠自動且安全地上線， 並彈性部署作業系統與 AI 應用程式，有助於加快工業自動化及 AI 應用的落地。