夏普9月舉辦Tech-Day'24 展示AI等四大領域創新技術

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-04 16:57

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 Sharp 今 (4) 日宣布，將於 9 月 17 日至 18 日在日本東京國際論壇舉辦技術展示活動「SHARP Tech-Day 24 Innovation Showcase」，將展示 AI、EV、Green Energy、Industry、Communication 等領域的「Next Innovation」解決方案及革新技術。

夏普表示，四大展區中，Next Innovation “AI” 介紹夏普 AI 實施的方向性，包括邊緣 AI 技術「CE-LLM」，以及在各種業務領域中可應用的 AI 技術；Smart Life & Energy 介紹通過 AI 技術，對智慧家庭、健康護理和能源領域帶來的變革。

Next Communication 介紹通信技術與 AI 結合，於公共空間等各種場所帶來的新產業活性化實例；Smart Office & Industry 介紹在辦公室、工廠等工作場所及移動空間中提供新價值的 AI 應用技術與解決方案。