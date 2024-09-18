iPhone換機熱！3檔台股ETF慧眼識「三雄」 後市可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 17:33

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2024 被視為 AI 手機元年，中華信評估計，2027 年 AI 手機市占將達 43%，三星、Google、華為等手機大廠搶先布局，而蘋果上周開放 iPhone 16 預購，首日就造成遠傳網路門市流量暴增 800%、燦坤網路門市更是開賣 5 分鐘就宣布售罄，其中成分股有電信三雄的台股 ETF 都將受惠，包含受益人第一大的國泰永續高股息 (00878-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 等，近日股價也受到相關題材帶動。

機構法人推測，這股換機潮熱潮將讓電信三雄獲利持續穩定，就連近年新機玩不出新花樣的蘋果都宣示要進攻 AI 手機的大商機，最新 iPhone 16 系列將支援 AI 功能，本周五 (20 日) 開賣預計將引發搶購熱潮。

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電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信「頭一回」分據三地，舉行首賣會大拚場，連中國都傳出蘋果官網癱瘓，網傳說不買結果更難買，先前被看衰的蘋果換機潮，各供應鏈有沾上蘋果光的，一躍成為熱門標的。

進一步觀察持有電信三雄成分股的台股 ETF，今 (18) 日盤中都可見上漲趨勢，其中 00878，持有遠傳 3.51%、台灣大 3.32%、中華電 2.67%，盤中漲幅來到 0.31%，0050 一度由綠翻紅，00939 也微幅上漲。

市場達人點出，00878 除了持有電信股，更有 20.6% 半導體類股、電腦及周邊類股 21.96%，成分股網羅了來半導體，甚至製新遊戲「黑神話：悟空」熱潮的顯卡大廠等， 市場利多消息之下，帶動 00878 規模持續擴大、熱度延燒，基金規模已超過 3184 億元，僅上周受益人數就增加超過 1.1 萬人，為高股息 ETF 規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍。

達人指出，00878 最大優勢就是著重行業間的平衡配置，並非僅集中單一產業，且歷來換股周率低，衍生費用率也低，配息還有向上趨勢，適合長期存股族穩定持有。