台股ETF新兵00946年化配息率6.7% 最晚10/7上車

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-17 10:06

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今年台股 ETF 新兵－群益科技高息成長 (00946-TW)，將於 10 月 8 日進行除息，根據群益投信官網公告資訊，00946 為月配型，本次基金每受益權單位預估配發 0.054 元，以 16 日收盤價 9.68 元計算，年化配息率為 6.69%，想參與配息的投資人，最晚須在 10 月 7 日買進，收益分配發放日則在 10 月 30 日。

據了解，00946 是新一代進化版的科技高息 ETF，亦可說是科技版的 00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股 ETF，00946 在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，因此，00946 首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

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觀察 00946 上市以來表現，規模成長 196%，來到 131.4 億元，可見其結合科技成長與高息之策略獲得市場投資人認可。