幸運兒摸金蟾蜍、周六選6號刮中百萬元 10張2千萬超級紅包還沒被刮走！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-07 20:28

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台彩上週五（1/3）開賣六款新品刮刮樂，陸續傳出捷報，已有許多「2000 萬超級紅包」的百萬元紅包被刮中，但 10 個 2 千萬元超級紅包頭獎仍未刮出，估計越接近過年賣氣越熱，被刮中大獎機率也越高，有興趣的民眾不妨捷足先登，先買先贏。

桃園市楊梅區的熊熊財彩券行，有位年約 40 歲男子，上週六幸運刮中「2,000 萬超級紅包」一百萬現金。

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據代理人李小姐表示這位幸運兒沒有特別選號，但靈機一動：「今天週六，那就來個六號吧，六六大順」，一開始刮就看到一個「讚」的符號，心想真是個好彩頭，刮著刮著又看到另一個「讚」符號，仔細對獎時才發現幸運刮中一百萬元，開心直喊「真的是最讚的一天」，代理人李小姐開心轉述，這位幸運兒在店裡眾人賀喜之下也包了紅包給在場的客人們及店員一起分紅。

另外，位於新北市三峽區的仟佰億樂透彩券行，也有一對幸運刮中「2,000 萬超級紅包」100 萬元的是對年輕越南籍的情侶檔。