金蛇首「刮」6款齊發！頭獎2千萬豪發10張 總中獎率7成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-03 15:38

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台灣彩券公司今（3）日宣布今（114）年首波登場的 6 款刮刮樂新品，其中最受矚目的「2,000 萬超級紅包」大獎破紀錄，頭獎 2,000 萬元共有 10 個，刷新史上千萬獎個數，100 萬元個數再創新高多達 1,200 個；總中獎率 100% 的年度生肖限定主題刮刮樂「金蛇獎」，頭獎 300 萬元共有 13 個，每刮必中、張張都有獎。

同日上市的應景新品「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。今年首波上市的 6 款新品總獎項超過 2,755 萬個，百萬元（含）以上獎項共有 1,243 個，總獎金逾 238 億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。

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台灣彩券公司今（3）日舉辦「2025 年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，由台灣彩券總經理謝志宏與三金天王盧廣仲共同揭曉新春限定重量級刮刮樂「2,000 萬超級紅包」，用「刮刮樂就是一種過年的 Style」的歡喜氛圍與大家一起迎接金蛇年。

「2,000 萬超級紅包」每張售價 2,000 元，全年最高頭獎金額 2,000 萬元共有 10 個，100 萬元更多達 1,200 個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過 797 萬個，總獎金逾 172 億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率 69.33%。

中獎率 100% 的年度生肖限定主題「金蛇獎」每張售價 500 元，頭獎 300 萬元共有 13 個，中獎率 100% 張張都中獎的刮獎體驗廣受民眾喜愛，無論是為自己討個開年好彩頭，或做為新春圍爐歡聚紅包都非常合適。