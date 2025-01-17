鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)目標價調降至241元，幅度約3.98%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力智(6719-TW)提出目標價估值：中位數由251元下修至241元，調降幅度3.98%。其中最高估值292元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予力智(6719-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀0位。
力智(6719-TW)今(16日)收盤價為240.5元。近5日股價上漲1.05%，相關半導體業近5日上漲0.34%，集中市場加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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