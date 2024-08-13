台泥上半年EPS 0.51元 擬在江蘇句容建UHPC生產基地

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 21:59

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台泥 (1101-TW) 今 (13) 日公告第二季每股純益 0.25 元、上半年每股純益 0.51 元，台泥也公告，子公司台泥儲能科技 (杭州) 擬投資人民幣 8000 萬元 (約新台幣 3.6 億元)，在江蘇省句容市下蜀鎮高新技術產業園內，建設 UHPC(超高性能混凝土) 生產基地。

台泥第二季營收 389.68 億元，年增 40.8%、毛利率 19.1%，年減 2.5 個百分點、營業利益 43.25 億元，年增 28.4%、營益率 11.1%，年減 1.1 個分點、稅後純益 22.67 億元，年減 36%。

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台泥上半年營收 645.13 億元，年增 19.6%、毛利率 17.6%，年增 1.9 個百分點、營業利益 55.25 億元，年增 56.3%、營益率 8.6%，年增 2 個百分點，稅後純益 42.22 億元，年減 14.7%。

台泥說明，上半年中國大陸水泥持續市場供過於求，營收及獲利皆減少；台灣方面，和平電力除了原本排定第一季的技改大修，加上 0403 強震影響，導致上半年和平電力營運天數較去年同期減少約 93 天，貢獻營收及獲利減少。

台泥表示，花蓮和平的工業港、電廠及水泥廠歷經上半年強震以及兩次天然災害重創後，至今尚未完全復原也影響出貨，預期年底前台泥花蓮和平港電廠區域應該可陸續恢復正常營運。