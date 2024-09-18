控林伯翰阻撓新光變革 洪士琪4點聲明「維持現狀即是落伍」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 13:13

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面對新光金大股東之一林伯翰的控訴，新光人壽副董事長、新光集團創始股東之一的洪家第三代洪士琪今 (18) 日以新勝和新光實業 2 家新光集團控股公司代表人的身分，發出 4 點聲明，強調「維持現狀即是落伍」，呼籲股東支持新新併、創造新未來。

新勝公司及新光實業公司共同聲明如下：

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一、 去年 6 月在大多數股東的支持下，新光金控董事會才能全面改組，因此有機會改善經營體質，而有今日轉虧為盈、價值浮現的成績。這是我們全體股東及現有經營團隊、員工共同努力下，才能完成，是我們一起攜手創造了這份驕傲。

二、 然值此合併關鍵時刻，原造成新光金控經營不善之部份成員林伯翰先生，近日一直以抹黑方式阻撓新光變革，阻礙台新新光併，甚將長年為新光打拚的夥伴們稱之為「打工仔」，這是多麼讓人感慨又氣憤的事。

身為林家後代在享受著他人努力打拚的成果時，卻一再踐踏著別人所付出的心血努力、為一己之私攻擊孕育他成長的新光大家庭，這樣的人實在不值得股東們的信賴託負！而且台新金控於 9 月 11 日宣布調整價格後，依 9 月 16 日收盤價，台新金出價達 14.42 元，已超越中信金價格，符合股東們的期待，希望股東們慎思明辨，勿被誤導。

三、 新光金控在新經營團隊努力下，好不容易有今日的成績，也找到願意一起攜手共組未來的台新金控，雙方文化背景相似、融合會更加速，員工安心、客戶放心，公司就有信心往更美好的方向邁進，進而回饋更好的報酬給股東，成就四贏。