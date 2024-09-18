〈焦點股〉生華科新藥計畫獲美國NCI贊助 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-18 10:55

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生華科 (6492-TW) 開發中新藥 Pidnarulex(CX-5461) 獲選為美國國衛院轄下國家癌症研究所 (NCI) 贊助支持 5 年的 NExT 抗癌計畫實驗用藥，激勵生華科今 (12) 日強攻漲停鎖住 52.3 元。

生華科表示，此次美國 NCI 贊助的新藥計畫，將用於一項晚期實體腫瘤患者的藥效動力學 (PD) 先導性試驗，NCI 未來可望朝向規畫 Pidnarulex(CX-5461) 合併用藥人體試驗，包括合併免疫療法、抗體藥物複合物 (ADC) 以及 PARP 抑制劑 (PARPi) 等都不排除。

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生華科說明，這些試驗如果落實，都將由美國 NCI 主導，其醫療團隊、科學人才網絡和 FDA 法規資源等價值，是一般生技公司自費也無法達成的研究項目，期能在美國 NCI 的支持下，大幅度加速 Pidnarulex(CX-5461) 的開發及擴大適應症。

此項已由美國 NCI 所屬癌症治療與診斷處 (DCTD) 向美國 FDA 提出 IND 申請的人體試驗，目的將探索 Pidnarulex(CX-5461) 在有或無同源修復缺陷 (HRD) 的病患其多種生物標記包括 Rad51 的反應。

根據市場調查機構 Evaluate 最新報告，到 2028 年 ADC 市場規模將達 300 億美元，而全球癌症免疫治療市場規模更盛，到 2030 年將達 2243 億美元。

由於免疫療法有效族群約僅在 20% 至 25%，免疫治療合併標靶用藥在癌症治療領域越來越受到重視，合併用藥能針對複雜的腫瘤微環境內多種治療途徑，可能用以增強免疫療法的療效是目前各家大藥廠熱門的研究領域。

因此生華科對於美國 NCI 主導規劃 Pidnarulex(CX-5461) 未來朝向和包括免疫療法及 ADC 等合併用藥進行人體臨床充滿信心與期待。