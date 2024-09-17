鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.99億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅14.1%。

24小時跌幅：FTM(FTM)24小時跌幅9.77%；Nuls(NULS)24小時跌幅9.71%；Saga(SAGA)24小時跌幅8.66%。

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近一週漲幅：SuperRare(RARE)近一週漲幅17.2%；GMT(GMT)近一週漲幅15.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅14%。