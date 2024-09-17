AI浪潮恐加劇銅短缺！伯恩斯坦：趁現在跌價 快買進必和必拓

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-17 11:15

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必和必拓財務長 Vandita Pant 在接受《金融時報》訪問時表示，數據中心和 AI 的興起將使全球銅需求在 2050 年前每年增加 340 萬噸。

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Pant 指出，目前數據中心的銅需求不到 1%，但預計到 2050 年將增至 6% 至 7%。她強調，數據中心中使用了大量銅。

必和必拓預測，全球銅需求將從 2021 年的 3040 萬噸增長至 2050 年的 5250 萬噸，增幅達 72%。這一趨勢顯示出 AI 如何重塑全球能源系統及商品需求。

由於對銅的需求預期將出現短缺，必和必拓近期也展開了一場爭奪礦產的競賽，包括今年早些時候對倫敦上市的 Anglo American 提出的 390 億英鎊收購提議未果。

今年七月，必和必拓與加拿大的 Lundin Mining 一同以 30 億美元收購了探索公司 Filo，其資產包括銅礦前景。銅在多個行業和產品中發揮關鍵作用，特別是在實現淨零排放目標的過程中，包括電力電纜、電動車和太陽能發電廠。

分析師預計，隨著 AI 應用的增長，數據中心的需求將進一步加劇銅的短缺。BMO 資本市場公司商品分析師 Colin Hamilton 表示，數據中心本身的銅需求正在逐漸減少，但為其供電的過程卻是銅密集型的。

然而，一些專家對長期的銅需求預測持謹慎態度。他們指出，預測一個尚不明朗的市場未免太過冒險，「因為我們目前仍處於 AI 的黎明時期，對於到 2050 年全球將使用多少 AI，實際上並不清楚。」

今年中國需求疲弱影響了銅價，目前銅價約為每噸 9207 美元，較五月的高峰下跌 15%。

必和必拓預測，銅市場今年將出現供應過剩，這一情況明年仍將持續，但預計在本十年末將發生逆轉。該公司 8 月時警告，隨著 2020 年代最後三分之一時期的需求上升，銅的價格可能會出現「飛漲」的情況，屆時需求將超過供應。

券商：趁現在跌價 快入場

伯恩斯坦興業銀行 (Bernstein SocGen Group) 周一將必和必拓的股票評級從「符合市場表現」上調至「跑贏大盤」，主張必和必拓的長期策略具有前景，且該策略可望在來年得到各種催化劑的支持。然而，調升評級的關鍵點是因目前鐵、煤炭和銅價格下跌，有利於投資人入場。

儘管前景樂觀，伯恩斯坦也提出潛在風險，其中最令人擔憂的是中國對鐵礦石的需求，這恐影響大宗商品的整體需求，因為中國是全球大宗商品市場的主要消費國。