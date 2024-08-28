銅價近6周高點 分析師：最嚴重修正已結束

鉅亨網編譯許家華 2024-08-28 12:26

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受到新投資需求與美國可能降息的樂觀情緒支撐，周二 (27 日) 銅價升至近 6 周高點。

9 月交割的紐約銅礦期貨價格短暫觸及每磅 4.3065 美元，創下自 7 月 18 日以來的最高水準，當時銅價高達 4.4280 美元。最終該期貨價格上漲 0.4%，至 4.2365 美元。

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同時，倫敦金屬交易所 3 個月期銅價格上漲 1.3%，至每噸約 9406 美元。

自 8 月初跌至 4 個月低點後，銅礦價格近幾周來一直在穩步攀升，收復了跌幅。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，銅價近期上漲的部分原因是對沖基金的新需求，這些基金此前「在最近 24% 的深度調整期間」削減對該基本金屬的投資。

Hansen 表示：「我們認為，最嚴重的調整時期已經過去，但在銅能夠實現更強勁的復甦之前，需求基本面需要改善，一旦 FOMC 展開期待已久的降息，融資成本降低後，銅礦需求基本面可能會受到補充庫存的支撐。」

「但在那之前，交易員將繼續尋找改善的跡象，尤其是透過三大期貨交易所監控的倉庫中高庫存水準的減少程度。」他補充。

美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五稱「政策調整的時候到了」，但拒絕提供有關降息時間或幅度的確切指示。

銅價可能受益於美國降息，因為寬鬆的貨幣政策可緩解製造商和建築公司的財務壓力。

銅礦需求被廣泛認為是經濟健康狀況的指標，因為銅礦對能源轉型生態系統中的各個部門都至關重要，並且是製造電動車、電網和風力渦輪機不可或缺的一部分。

華爾街銀行一直看好今年銅價的前景，理由是供應風險和能源過渡金屬需求的改善。

事實上，花旗分析師今年 4 月初表示，本世紀第二次銅長期牛市正在進行中——距離第一次此類週期約 20 年。