白銀Q2漲幅勝過黃金、銅 今年稍晚上看每盎司50美元
鉅亨網編譯許家華 2024-07-02 15:26
分析師表示，供應短缺和需求預期上升是推動第二季銀價超越黃金、銅和其他金融資產漲幅的主要因素，且銀價還可望進一步上揚。
RJO Futures 高級市場策略師 John Caruso 指出，過去兩年銀價表現明顯遜於黃金，但現在市場正「開始不僅看重銀的貴金屬特性，也更重視其工業用途。」
德意志銀行分析師周一 (1 日) 報告指出，第二季金屬市場整體呈「較為正面」的態勢。他們指出，銀價現貨總回報率達 16.7%，創 6 季以來最高，而銅價總回報率為 9.6%。同期，黃金價格上漲 4.3%，連續第三季上漲。
Caruso 表示，銀是極佳的電導體，在太陽能電池板和半導體晶片等領域的需求正在上升。去年太陽能電池板需求大幅增加，加上人工智慧 (AI) 晶片需求增加，「銀正成為這些領域的主角。」
根據道瓊市場數據，第二季最活躍的白銀期貨價格上漲 18.6%，超過同期黃金 4.5% 和銅 9.6% 的漲幅。今年上半年，白銀期貨上漲 22.7%，而黃金和銅期貨則均上漲 12.9%。
GoldSeek.com 和 SilverSeek.com 創始人兼總裁 Peter Spina 表示，白銀市場的主要參與者是投資方，尤其是西方的白銀交易所交易基金。他說，「多年來的拋售緩解了供應缺口，目前我們看到不僅拋售已經結束，投資者的湧入推動銀價持續突破。」
在供應偏緊和投資者轉向看漲的推動下，Spina 預計，銀市可能再次出現價格擠壓。他表示，如果黃金和銀的投資大幅上升，「銀價可望今年稍晚觸及 40-50 美元的水準，創歷史新高。」
GraniteShares 營收長 Paul Marino 指出，在牛市中，白銀價格向來都領先於黃金，而今年上半年的「風險偏好」也助長了銀價的相對強勢。他認為，銀作為電子、醫療設備等高科技領域的關鍵原料，「可能因這些領域企業的增長而受益。」
Caruso 認為，銀價相對黃金的強勢更偏向「彼此追趕」的結果。他指出，黃金和白銀的價格走勢受利率政策、地緣政治局勢和美元走向等相同因素影響，「黃金近年大幅上漲，現在銀價似乎正在追趕。」
分析人士表示，如果美聯準會 (Fed) 降息，將進一步支撐銀價上漲，而美國總統大選的不確定性和地緣政治局勢也可能是銀價的大利多。
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