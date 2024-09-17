WiFi 7導入iPhone 16全系列 PA用量增 3台廠受惠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-17 09:43

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蘋果 (AAPL-US) 推出 iPhone 16，且全系列皆導入 WiFi 7，功率放大器 (PA) 用量增加，三台廠包含砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW)、砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 以及宏捷科 (8086-TW) 皆成為受惠業者，下半年營運添動能。

業界人士指出，過去 WiFi 5 使用 1 至 2 顆 PA，WiFi 6 使用 3 至 4 顆，WiFi 6E 使用 4 至 7 顆，如今 iPhone 16 全系列皆導入 WiFi 7，將使用 8 至 10 顆 PA，用量增加 50%。且市場預期，隨著 iPhone 16 全系列標配 WiFi 7，安卓陣營的三星及華為也都將導入，皆推動手機 PA 用量提升。

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磊晶廠全新為 iPhone PA 磊晶上游主要供應商，原先 iPhone 的射頻前端模組 (RFFE) 供應商為 Qorvo(QRVO-US)、Avago(AVGO-US) 及 Skyworks(SWKS-US)，高通 (QCOM-US) 也首度切入 RFFE，成為第四家供應商。

穩懋的主力客戶為 Avago(AVGO-US)，同樣為 iPhone PA 供應商，穩懋先前也提到，WiFi 7 滲透率持續提升，且下半年新機所需的 PA 也開始拉貨，雖然中系安卓需求暫時放緩，不過美系 iOS 陣營需求無虞，尤其第三季為 iOS 陣營拉貨高峰，若後續新機銷售表現佳，第四季表現更有望優於第三季。

宏捷科則為 Skyworks(SWKS-US) 的 PA 供應商，仍受惠手機 PA 用量提升，但因其為 IDM 廠，因此獲得蘋果訂單量相對較少。不過宏捷科近年積極拓展客源，多家 WiFi 的客戶為 IC 設計大廠，也有望推升宏捷科營運。