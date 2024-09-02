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〈焦點股〉全新微電子、光電子營運向上 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 11:01

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全新微電子、光電子營運向上，漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 隨著 5G 手機、Wi-Fi 7 滲透率成長，以及 AI 資料中心帶需求強勁，分別推升微電子與光電子營運向上，再加上蘋果 (AAPL-US) 最新 iPhone 16 即將亮相，激勵全新今 (2) 日股價帶量衝高，漲逾半根停板。 

全新今天早盤以 145 元開高走高，盤中最高漲至 154 元，雖然隨後漲幅稍收斂，但仍漲逾半根停板，截至上午 10 點 11 分，股價暫報 151.5 元，漲幅 6.69%，成交量超過 6000 張，力拚站回所有均線。 


至於三大法人近日籌碼動向，雖然今天全新漲勢強勁，但三大法人已連續 10 個交易日呈現賣超，合計賣超 5980 張。 

法人指出，隨著客戶庫存去化進到尾聲，加上手機市況逐步回溫，5G 手機、Wi-Fi 7 滲透率提升，帶動 PA 用量，加上全新在 iPhone 磊晶供應也較去年增加，將帶動微電子業務成長。 

光電子方面，則受惠 AI 資料中心需求暢旺，推升磊晶用量。法人也持續看好，光電子資料中心、手機感測及車用的應用持續擴大，多項專案將逐步發酵。 

除了全新，今天砷化鎵族群也都有所表態，穩懋 (3105-TW) 漲逾 3%，宏捷科 (8086-TW) 則漲逾 2%，成交量皆超過 5000 張。 

文章標籤

全新砷化鎵穩懋宏捷科iPhone 16

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