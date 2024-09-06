穩懋8月營收年增7% iOS帶動Q4有望優於Q3
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-06 16:02
砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 公告 8 月營收 15.01 億元，雖呈現月減，但年增 7%。穩懋先前指出，雖然第三季受中國安卓市場需求趨緩，營收將呈季減，不過在 iOS 陣營的帶動下，第四季表現有望優於第三季。
穩懋 8 月營收 15.01 億元，月減 6.81%，年增 7.01%；累計今年 1 至 8 月營收 125.16 億元，年增 30.55%。
穩懋觀察，第三季中國市場在安卓手機的需求有暫時性的趨緩，將影響第三季營收表現，預估季減高個位數百分比 (6 至 9%)，另外也可能同步影響產能利用率呈現微幅下滑。
不過穩懋也表示，雖然中系需求趨緩，但蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 新機即將亮相，帶動 iOS 陣營需求持續，尤其第二季、第三季為 iOS 產品拉貨高峰，若後續新機銷售狀況表現亮眼，第四季也有望優於第三季。整體而言，仍看好今年全年優於去年全年。
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