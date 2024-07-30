〈穩懋法說〉中國安卓手機需求暫時性減緩 估Q3營收季減高個位數百分比

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-07-30 18:31

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日召開法說會，管理總處總經理陳舜平表示，目前觀察第三季中國市場的安卓陣營手機需求減緩，預估第三季營收將季減高個位數百分比(6 至 9%)，不過美系客戶需求強勁，全年營收有望優於去年。

陳舜平指出，中國手機市場自去年下半年以來拉貨力道強勁，不過目前觀察第三季安卓陣營手機需求有暫時性的減緩，將影響第三季營收表現，預估將季減高個位數百分比，同時也影響產能利用率呈現微幅下滑。另外，預期第三季毛利率維持 mid-twenties(24 至 26%) 的水準。

不過陳舜平提到，雖然中系需求減緩，但美系 iOS 陣營需求持續，尤其第二季、第三季為 iOS 產品拉貨高峰，若後續新機銷售表現佳，第四季也有望優於第三季。整體而言，仍看好今年全年表現優於去年。

產能擴充方面，陳舜平提到高雄路竹新廠進度，指出第三季就會完成建築物本體的工程，不過內部無塵室、設備的進駐等將先行暫緩。