〈富采法說〉Q2本業虧損收斂5成 每股虧損0.41元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-09 18:13

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富采控股 (3714-TW) 今 (8) 日召開法說會，公告第二季財報，受惠車用及服務照明等高毛利產品帶動，本業虧損收斂 5 成，第二季每股虧損 0.41 元，也較首季收斂，上半年每股虧損 1.03 元。

富采第二季營收 66.1 億元，季增 18.3%，年增 13.0%；毛利率 15.3%，季增 3.1 個百分點，年增 10.5 個百分點；營業虧損 2.6 億元，較第一季、去年同期收斂，稅後虧損 3.0 億元，每股虧損 0.41 元。

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累計富采上半年營收 121.9 億元，年減 25.3%；毛利率 13.9%，年減 8.4 個百分點；營業虧損 7.8 億元，稅後虧損 7.7 億元，每股虧損 1.03 元。

富采財務長劉興嘉說明，受益於感測用專業照明以及顯示看板應用，第二季回到近 6 季較高水準，高毛利的感測、車用及服務照明產品貢獻顯著，使公司虧損逐季縮小，並持續償還債務，目前淨現金部位為 117 億元，現金流維持正向。

董事長彭双浪補充，過去一年，富采完成了不良資產整頓，包括股權和設備交易，晶成已成為晶電的百分之百子公司，雖然短期內可能會帶來財務壓力，長遠來看，有助呈現本業的財務績效。