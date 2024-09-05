〈2024半導體展〉錼創首次公開Micro LED 巨量轉移設備 有信心維持領先地位

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-05 20:25

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LED 廠錼創 (6854-TW) 在 SEMICON Taiwan 國際半導體展中，首次公開展示其自主研發的巨量轉移設備，並展示多項 Micro LED 創新應用，包括透明顯示器、AR 眼鏡等，表示有信心維持 Micro LED 領先地位。

錼創表示，今年特別展出自行開發的巨量轉移設備，該設備重約十噸，可將六吋晶圓上的 RGB 微型 LED 精準轉移至不同尺寸的面板上，是連接晶圓製程與面板產業的關鍵橋樑，為 Micro LED 大尺寸應用提供了可能。

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另外，錼創還展出 Micro LED 應用產品的透明顯示器技術，透明度高達 65%，適用於車載及商業展示等領域，雖然目前成本較高，但隨著技術進步和量產規模擴大，預計成本將快速下降。

在 AR 眼鏡方面，錼創展示了具備高解析度的 Micro LED 顯示器，並表示隨著 AI 技術的發展，AR 眼鏡將成為重要的人機介面，明年可望推出更輕薄、更亮的 AR 眼鏡樣品，預計在 1-2 年內實現量產。