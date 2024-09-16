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宏達電9月18日揭曉VR新品 布局VR市場力拚突破

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-16 17:37

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宏達電9月18日揭曉新品 佈局VR市場力拼突破。(圖：shutterstock)

手機暨 VR 廠商宏達電 (2498-TW) 將於 9 月 18 日晚間 8 時發布 VR 領域最新產品，是 HTC 布局 VR 市場中，尋求突破的重要一步。

宏達電日前在其 HTC VIVE Facebook 粉絲團上發布「SEE THE WONDER」活動預告，同時宣布將於 9 月 19 日舉辦「2024 XR & AI Innovation Day」，與開發者共同探索 VR 在多元領域的新應用。


宏達電積極將生成式 AI 應用於元宇宙開發，並透過投資新創公司擴大跨領域合作。在 AI 領域的投資已開始顯現成效，包括協助醫療決策的深度學習平台 Deep Q，以及提升 VR 設備精準度的 AI 技術。公司目前擁有約 1000 名研發人員，占總員工數的一半，持續保持穩定的研發投入。

宏達電董事長王雪紅先前提到，宏達電積極運用 AI 技術優化 VR 體驗，加速 Viverse 生態系統的發展，而 HTC VIVE 長期致力於推動 VR 在科學研究、教育探索和藝術創作等領域的應用。

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