出貨放緩 宏達電7月營收2.33億元月減4成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-06 18:22

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宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，新機出貨放緩下，月營收 2.33 億元，月減 42.28%、年減 3.8%；累計今年前 7 月營收 15.94 億元，年減 32.48%。

宏達電也持續布局新興技術，近日在 SIGGRAPH 2024 大會上展示了與輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 合作開發的 VIVERSE Avatar 系統，該技術整合了 NVIDIA ACE 的音頻轉 facial 表情功能，為用戶在延展實境（XR）環境中帶來更自然的互動體驗。

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同時，宏達電推出了獨創的 VIVERSE Polygon Streaming 服務，這項 3D 渲染技術能夠在保持高品質的同時，實現跨平台低延遲的圖形串流，為用戶提供流暢的沉浸式體驗，日本知名虛擬平台 Cluster 已率先採用此技術。

在永續發展方面，宏達電實施了包括低碳營運在內的六大減碳策略，並推動供應商碳管理計劃，不僅獲 CDP 供應鏈議合最高評級，並連續三年入選富時永續指數，展現在 ESG 領域的領先地位。