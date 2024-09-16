市場預期Fed將降息！鉅亨買基金：首選新興市場債、美股

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 17:41

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2024 年 Jackson Hole 全球央行年會上，美國聯準會主席鮑爾表示對通膨降至 2% 的目標更有信心，並認為美國開始降息時機已到，暗示可能在 9 月 17 至 18 日 FOMC 聯邦公開市場委員會議上啟動降息。「鉅亨買基金」投資研究部整理相關數據，觀察首次降息後，債券的回報表現普遍優於股票。其中若在美國經濟未陷入衰退的情境下，新興市場債券、美國股票與已開發國家股票表現最為亮眼，建議投資人提前布局。

「鉅亨買基金」投資研究部整理 1991 年以來數據，期間美國經歷 4 次首次降息，針對這 4 次利率從最高點開始降息後的股債資產表現回測，結果顯示債券資產類別的表現尤為突出，特別是新興市場債和美國公債在首次降息後的 12 個月內表現最佳，平均回報率分別為 9.1% 和 7.7%。

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另一方面，自 1991 年以來，美國聯準會共經歷 4 次從利率最高點開始首次降息的情況，在這段期間，不同資產類別的股債表現因經濟環境的不同而有差異。在美國經濟未陷入衰退的情境下，新興市場債券、美國股票與已開發國家股票表現最為亮眼，皆有兩位數的回報率，分別為 27.2%、21.4% 和 15.1%，顯示這些資產在經濟繁榮時具備較高的增長潛力。相對而言，在美國陷入經濟衰退的情境中，美國公債與投資等級債展現出較強的防禦性，即便陷入經濟衰退的環境中，仍能維持正回報，分別為 9.6% 與 6.4%。