市場預期Fed將降息！鉅亨買基金：首選新興市場債、美股
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 17:41
2024 年 Jackson Hole 全球央行年會上，美國聯準會主席鮑爾表示對通膨降至 2% 的目標更有信心，並認為美國開始降息時機已到，暗示可能在 9 月 17 至 18 日 FOMC 聯邦公開市場委員會議上啟動降息。「鉅亨買基金」投資研究部整理相關數據，觀察首次降息後，債券的回報表現普遍優於股票。其中若在美國經濟未陷入衰退的情境下，新興市場債券、美國股票與已開發國家股票表現最為亮眼，建議投資人提前布局。
「鉅亨買基金」投資研究部整理 1991 年以來數據，期間美國經歷 4 次首次降息，針對這 4 次利率從最高點開始降息後的股債資產表現回測，結果顯示債券資產類別的表現尤為突出，特別是新興市場債和美國公債在首次降息後的 12 個月內表現最佳，平均回報率分別為 9.1% 和 7.7%。
另一方面，自 1991 年以來，美國聯準會共經歷 4 次從利率最高點開始首次降息的情況，在這段期間，不同資產類別的股債表現因經濟環境的不同而有差異。在美國經濟未陷入衰退的情境下，新興市場債券、美國股票與已開發國家股票表現最為亮眼，皆有兩位數的回報率，分別為 27.2%、21.4% 和 15.1%，顯示這些資產在經濟繁榮時具備較高的增長潛力。相對而言，在美國陷入經濟衰退的情境中，美國公債與投資等級債展現出較強的防禦性，即便陷入經濟衰退的環境中，仍能維持正回報，分別為 9.6% 與 6.4%。
目前看來貨幣政策重返寬鬆，股債輪漲層面擴大。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，根據目前美國公佈的各項經濟數據顯示，進入經濟衰退機率仍低。在此情況下，投資人可考慮布局新興市場債券和美國股票，參與後續美國可能出現的多頭行情。此外，投資人也可以根據自身對美國經濟衰退機率的看法，適度調整防禦性資產比重，以降低投組波動度。建議多運用「鉅亨買基金」全系列基金終身零手續費的優惠，有益降低投資成本，對個人的資產配置、投資效益上將更有幫助。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 降息預期刺激債券ETF買氣 00687B、00933B年化殖利率5%
- 債券ETF單周吸近萬人存債 00687B增逾7000人奪人氣王
- 迎接光輝十月，你要贏在起跑! 老師準備好了，邀您跟上專業: 台積電、00937B、創意、智原
- 軟著陸前景增 華爾街重量級經濟學家撤回衰退預測
上一篇
下一篇