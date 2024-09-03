富達國際：AI仍為市場主力 入市雲端、軟體和IT服務相對有利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 20:01

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近來國際市場科技走勢震盪，即連當紅炸子雞 AI 也受波及，儘管 AI 存在尚未能為企業創造收益的問題，富達認為，AI 仍會是下半年帶動市場走勢的重要因素，建議選擇處於有利位置且有能力長期持續獲利的企業，例如雲端服務供應商、軟體和 IT 服務公司。

富達國際投資總監 Radhika Surie 發表觀點：首先市場擔憂消費者活動如旅遊及非必需消費品的支出需求疲弱，且經濟數據預示產業下行週期，使科技業面臨風險。其次，各界對於 AI 基礎建設的投報存在爭議，因其尚未在創造收入或成本效率方面展現實質好處。

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上述因素使各界質疑對於 AI 投資是否已經過度及其發展趨勢的持續性，導致科技業、半導體和硬體設備等，不僅對周期性的敏感度高，波動性也隨之增加。

儘管 AI 存在尚未能為企業創造收益的問題，富達認為 AI 仍是帶動市場走勢的重要因素。投資 AI 主題的其中一個方法，是選擇處於有利位置且有能力長期持續獲利的企業，例如雲端服務供應商、軟體和 IT 服務公司中不乏這類企業，惟在半導體和硬體方面具吸引力者相對較少。富達認為目前市場過度著眼於 AI 基建發展，忽略放眼未來的發展潛力。

人工智慧基建需求龐大，僅 AI 數據中心發展已帶動半導體及硬體需求呈倍數增長。市場意識到此利多因素，但硬體及半導體投資具週期性，不應妄斷此趨勢可持續高速發展。目前巨大的硬體需求，主要來自長期為客戶提供基建的雲端服務公司，當中跨國大型企業擔憂若無法提供足夠 AI 雲端運算能力，將失去市場領導地位。部分人工智慧基建則仰賴外部資本，且通常為高槓桿的融資。

從風險回報角度，AI 硬體及半導體企業股票較不具吸引力，反觀 AI 相關服務及軟體企業，因被普遍採用需要較長時間，目前潛在的利多因素尚未於市場反映出。長線而言，當企業客戶相繼將工作建立於 AI 雲端運算平台，將為雲端服務供應商帶來每年持續的收入。當軟體公司為客戶提供 AI 應用軟體，IT 服務公司協助客戶採用 AI，都將為這兩類企業創造收入。

市場普遍預期今年剩下期間將充滿挑戰。對於主動型投資人而言，目前反而是入市良機。回顧 2024 年上半年，市場由 AI 主題主導，升幅集中於少數股票中。進入下半年，消費及工業活動的不確定性，對企業在資訊科技方面的投資，及消費於電子產品方面的支出，也構成一定壓力。

然而，富達看好科技產業的多元性，因該產業涵蓋多樣化選擇，以致在不同市場及環境，皆可發掘投資機會。例如，即使面對經濟前景不確定性，用戶忠誠度高並擁經常性收入的高品質軟體公司可展現韌性；電玩企業具獨特的驅動因素，受市場影響較低。此外，即使處於經濟下行週期，為改善獲利及現金流的企業重組，也提供投資機會。