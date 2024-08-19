萬潤7月獲利年增917% 前7月EPS 6.67元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-19 18:47

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半導體設備廠萬潤 (6187-TW) 今 (19) 日公告 7 月自結稅後淨利 1.22 億元，年增 917%，每股稅後純益 1.37 元，累計前 7 月稅後淨利 5.65 億元，每股稅後純益 6.67 元；受惠先進封裝需求強勁，萬潤相關設備出貨暢旺，也帶動獲利大幅跳增。

萬潤與台積電 (2330-TW) 緊密合作，主要提供 CoWoS 製程中的點膠機等，整體設備涵蓋率約三分之一，也出貨 AOI 檢測設備等，受惠客戶自去年底開始大幅擴產，營運也跟著顯著成長。

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尤其台積電近日宣布買下群創南科廠房，業界普遍預期，將用於擴充 CoWoS 先進封裝產能，且預計年底至明年初就會將無塵室建置完畢，明年第二季相關設備開始出貨，也將為設備廠迎來新一波商機。