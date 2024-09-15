鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.61億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達5.44%

鉅亨網新聞中心 2024-09-15 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.61億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.36億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.58億美元。

24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅5.44%；TRU(TRU)24小時漲幅5.53%；CFX(CFX)24小時漲幅4.05%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅21.5%；CKB(CKB)24小時跌幅18.3%；Celestia(TIA)24小時跌幅11.4%。

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近一週漲幅：DAR(DAR)近一週漲幅15.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅14.5%；SUN(SUN)近一週漲幅12.2%。