中國、歐洲議會全面取消相互交往限制 胡錫進：這是大事！
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 06:30
中國外交部發言人林劍周二（6 日）在例行記者會上宣布，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，中方期待隨著中歐全面恢復立法機構交往，雙方的交流和理解能夠更加深入。
據《央視》報導，林劍說，過去幾年中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。在當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。
中國官媒《環球時報》前總編胡錫進周二對此表示：「這是大事，中歐關係出現突破！」
胡錫進說，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，這是什麼意思？其實就是中方和歐洲議會相互同步取消對對方人員和機構的制裁。
歐方在 2021 年制裁中方人員和機構，中方隨後反制裁，導致中歐一項關鍵合作停擺，那就是雙方歷時 7 年談判達成的《中歐雙邊投資協定》。
胡錫進稱，2021 年前後，正是美國就新疆人權問題向中國發難，中國與西方國家發聲一連串摩擦，歐洲議會宣布凍結《中歐雙邊投資協定》批准程序。
胡錫進表示，美國總統川普上台後，迅速打響全球貿易戰，改變了美國對歐洲使用的語言和態度，也深刻改變歐洲人對地緣政治的現實感受和長遠預期，中國與歐洲開展合作的環境和光線全都在變化。
延伸閱讀
- 政策干預全球財經 台股迎來投資新週期 施羅德投信推出新型態「台股+美債」多重資產策略 長線佈局求勝
- 川普關稅劇本持續，進場時機怎麼抓？ 亂世中用主動式ETF應變，人機協作攻守兼備，好股不漏接！
- 野村投信台股操盤人筆記-現階段「確定」就是最大利多
- 拉加德：美國關稅或導致歐洲通膨壓力減緩 6月擬重估成長預測