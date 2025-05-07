中國、歐洲議會全面取消相互交往限制 胡錫進：這是大事！

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 06:30

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中國外交部發言人林劍周二（6 日）在例行記者會上宣布，經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，中方期待隨著中歐全面恢復立法機構交往，雙方的交流和理解能夠更加深入。

據《央視》報導，林劍說，過去幾年中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。在當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。

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中國官媒《環球時報》前總編胡錫進周二對此表示：「這是大事，中歐關係出現突破！」

胡錫進說，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，這是什麼意思？其實就是中方和歐洲議會相互同步取消對對方人員和機構的制裁。

歐方在 2021 年制裁中方人員和機構，中方隨後反制裁，導致中歐一項關鍵合作停擺，那就是雙方歷時 7 年談判達成的《中歐雙邊投資協定》。

胡錫進稱，2021 年前後，正是美國就新疆人權問題向中國發難，中國與西方國家發聲一連串摩擦，歐洲議會宣布凍結《中歐雙邊投資協定》批准程序。