鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.56億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 10:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Stratis(STRAX)24小時漲幅7.81%。

24小時跌幅：ICX(ICX)24小時跌幅22.2%；LRC(LRC)24小時跌幅19.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅7.87%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅82%；Wing Token(WING)近一週漲幅61.9%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅20.1%。