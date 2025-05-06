鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.56億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,240.87美元，24小時漲跌幅+0.19%；以太幣(ETH)現報價格1,803.4美元，24小時漲跌幅+0.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.56億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.52億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Stratis(STRAX)24小時漲幅7.81%。
24小時跌幅：ICX(ICX)24小時跌幅22.2%；LRC(LRC)24小時跌幅19.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅7.87%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅82%；Wing Token(WING)近一週漲幅61.9%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅20.1%。
近一週跌幅：STPT(STPT)近一週跌幅37.1%；球迷幣(PSG)近一週跌幅17.9%；ICX(ICX)近一週跌幅17.5%。
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