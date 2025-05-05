鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.68億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,512.27美元，24小時漲跌幅-1.19%；以太幣(ETH)現報價格1,826.06美元，24小時漲跌幅-0.23%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.68億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.39億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.02億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Juventus Fan Token(JUV)24小時漲幅8.99%。
24小時跌幅：NKN(NKN)24小時跌幅29.6%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅15.1%；STPT(STPT)24小時跌幅14.3%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅87.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅67.2%；MANTRA(OM)近一週漲幅27%。
近一週跌幅：STPT(STPT)近一週跌幅30.4%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅19.5%；球迷幣(PSG)近一週跌幅19.1%。
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