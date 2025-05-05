鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.68億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Juventus Fan Token(JUV)24小時漲幅8.99%。

24小時跌幅：NKN(NKN)24小時跌幅29.6%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅15.1%；STPT(STPT)24小時跌幅14.3%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅87.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅67.2%；MANTRA(OM)近一週漲幅27%。