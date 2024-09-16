中國8月房價跌幅擴大 一線城市喜見起色
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-16 09:00
中國國家統計局 14 日發布數據，8 月中國 70 個大中城市商品住宅銷售價格變總體降幅擴大，其中一線城市新建商品住宅銷售價格跌幅縮小。
與上月相比來看，8 月份一線城市新建商品住宅銷售價格下降 0.3%，降幅比上月收窄 0.2 個百分點。北京、廣州和深圳分別下降 0.5%、0.5% 和 0.8%，上海上漲 0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降 0.7% 和 0.8%，降幅均比上月擴大 0.1 個百分點。
與去年同期相比來看，8 月份，第一線城市新建商品住宅銷售價格年減 4.2%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降 3.6%、10.1% 和 8.2%，上海上漲 4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降 5.3% 及 6.2%，降幅比上月分別擴大 0.5 個及 0.4 個百分點。
分析師認為，8 月份中國新建住宅價格以過去 9 年來最快的速度下跌，說明支持性措施未能有效促進房地產行業復甦，若按月計算，新房價格已連續 14 個月下跌。中國房地產市場仍然面臨著負債累累的開發商、未完工的公寓以及買家信心下降的問題。
- 9/19免費實體講座教你ETF實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇