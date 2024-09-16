中國8月房價跌幅擴大 一線城市喜見起色

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-16 09:00

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中國國家統計局 14 日發布數據，8 月中國 70 個大中城市商品住宅銷售價格變總體降幅擴大，其中一線城市新建商品住宅銷售價格跌幅縮小。

與上月相比來看，8 月份一線城市新建商品住宅銷售價格下降 0.3%，降幅比上月收窄 0.2 個百分點。北京、廣州和深圳分別下降 0.5%、0.5% 和 0.8%，上海上漲 0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降 0.7% 和 0.8%，降幅均比上月擴大 0.1 個百分點。

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與去年同期相比來看，8 月份，第一線城市新建商品住宅銷售價格年減 4.2%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降 3.6%、10.1% 和 8.2%，上海上漲 4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降 5.3% 及 6.2%，降幅比上月分別擴大 0.5 個及 0.4 個百分點。