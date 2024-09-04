明年元旦最低工資調漲 257萬勞工將受惠！何佩珊籲雇主適度加薪留才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 16:27

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最低工資審議會於今（4）日召開首次會議，會中結論：每月最低工資為新臺幣 28,590 元，每小時最低工資為 190 元，並自 114 年 1 月 1 日實施，調升後約有 257.18 萬名勞工受惠。勞動部長何佩珊表示，近幾年臺灣經濟受惠於產業結構成功轉型與勞動素質提升，國家整體收入持續增加，經濟成長的果實雨露均霑，透過最低工資的調升，由勞資雙方互利共榮。

今年是《最低工資法》施行的元年，首次最低工資審議會議於今日登場，於下午得出結論。何佩珊表示，近幾年臺灣經濟受惠於產業結構成功轉型與勞動素質提升，國家整體收入持續增加，經濟成長的果實雨露均霑，透過最低工資的調升，由勞資雙方互利共榮。

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今（113）年是《最低工資法》施行的元年，首次最低工資審議會議於今日登場，勞、資、學、政全體委員共計 21 人，進行審議與討論。透過客觀、公正與理性溝通達成共識。

勞動部進一步說明，最低工資是接續基本工資作為保障勞工基本生活的政策，《最低工資法》亦明定首次之最低工資數額，不得低於現行月薪 27,470 元及時薪 183 元；並依法定參採指標，考量整體物價上漲趨勢，決定最低工資調整金額。本次最低工資審議會首次會議結論，擬定每月最低工資為 28,590 元，每小時最低工資為 190 元，續由勞動部陳報行政院核定後公告實施。

勞動部預估，本次會議調升約有 257.18 萬名勞工受惠。會議召集人勞動部長何佩珊也承諾，政府也將對小、微型之企業，提供相關輔導協助措施，細節後續會由相關機關共同討論。

何佩珊強調，落實《最低工資法》，持續調高最低工資，是賴總統推動勞工權益保障的目標，政府感謝勞工團體願意體諒小、微型企業的難處，也感謝雇主團體願意與勞工分享經濟成長的果實，照顧勞工的基本生活，對於所提配套措施之建議，政府將妥為研議，以協助小、微型之企業，提升整體競爭力。更呼籲雇主也能考量適度為所有員工加薪，以利留才。