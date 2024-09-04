最低工資拍板連9升！調幅4.08% 月薪28590元 時薪190元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 15:49

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勞動部今（4）日邀集勞資政學四方召開首次最低工資審議會，經過長達 4 小時討論，勞動部長何佩珊宣布，自明年 1 月 1 日生效，最低工資將自目前 27,470 元調升至 28,590 元，時薪由目前 183 調升至 190 元，調幅 4.08%。

前總統蔡英文的 8 年任期內，基本工資月薪有八次調整，由上任前的新台幣 20,008 元提升到 27,470 元，總調幅約 37.3%，時薪則調整九次，由 120 元提升到 183 元，總調幅為 52.5%。明年再調升最低工資，這是連續 9 年調升最低工資。

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這次勞資雙方皆同意調升明年最低工資，惟勞方代表主張調升至少 4% 以上，資方代表則持保留，認為應貼近軍公教待遇 3% 調幅。但今日經過勞資一番角力後，已拍板最低工資明年起調升 28,590 元 時薪 190 元，調幅約 4.08%。

事實上，基於勞資關係上的不對等和社會經濟情勢，恐將造成不公平的過低工資，政府自《勞動基準法》立法後，於 75 年起，透過基本工資審議機制，設定工資之最低標準，並於該法定明勞雇雙方議定之工資，不得低於基本工資，以維持低所得弱勢勞工最低生活水準及購買能力。凡適用勞基法之勞工，不分本勞、移工，均一體適用，此項政策對工資在基本數額邊緣的弱勢勞工，尤其重要。

以下為自 106 年至 113 年基本工資調漲情形：