最低工資拍板連9升！調幅4.08% 月薪28590元 時薪190元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 15:49
勞動部今（4）日邀集勞資政學四方召開首次最低工資審議會，經過長達 4 小時討論，勞動部長何佩珊宣布，自明年 1 月 1 日生效，最低工資將自目前 27,470 元調升至 28,590 元，時薪由目前 183 調升至 190 元，調幅 4.08%。
前總統蔡英文的 8 年任期內，基本工資月薪有八次調整，由上任前的新台幣 20,008 元提升到 27,470 元，總調幅約 37.3%，時薪則調整九次，由 120 元提升到 183 元，總調幅為 52.5%。明年再調升最低工資，這是連續 9 年調升最低工資。
這次勞資雙方皆同意調升明年最低工資，惟勞方代表主張調升至少 4% 以上，資方代表則持保留，認為應貼近軍公教待遇 3% 調幅。但今日經過勞資一番角力後，已拍板最低工資明年起調升 28,590 元 時薪 190 元，調幅約 4.08%。
事實上，基於勞資關係上的不對等和社會經濟情勢，恐將造成不公平的過低工資，政府自《勞動基準法》立法後，於 75 年起，透過基本工資審議機制，設定工資之最低標準，並於該法定明勞雇雙方議定之工資，不得低於基本工資，以維持低所得弱勢勞工最低生活水準及購買能力。凡適用勞基法之勞工，不分本勞、移工，均一體適用，此項政策對工資在基本數額邊緣的弱勢勞工，尤其重要。
以下為自 106 年至 113 年基本工資調漲情形：
■ 105 年 10 月 1 日：時薪由 120 元調至 126 元，調升 6 元（5％）。
■ 106 年 1 月 1 日：月薪由 20,008 元調至 21,009 元，調升 1,001 元（5％）；時薪由 126 元調至 133 元，調升 7 元（5％）。
■ 107 年 1 月 1 日：月薪調至 22,000 元，調升 991 元 (4.72％）；時薪調至 140 元（4.72％）。
■ 108 年 1 月 1 日：月薪調至 23,100 元，調升 1,100 元（5％）；時薪調至 150 元（7.14％）。
■ 109 年 1 月 1 日：月薪調整至 23,800 元，調升 700 元（3.03％）；時薪調至 158 元（5.33％）。
■ 110 年 1 月 1 日：月薪調整至 24,000 元，調升 200 元（0.84％)；時薪調至 160 元（0.84％）。
■ 111 年 1 月 1 日：月薪調整至 25,250 元，調升 1,250 元（5.21％)；時薪調至 168 元（5.21％）。
■ 112 年 1 月 1 日：月薪調整至 26,400 元，調升 1,150 元（4.56％)；時薪調至 176 元（4.56％）。
■ 113 年 1 月 1 日：月薪調整至 27,470 元，調升 1,070 元（4.05％)；時薪調至 183 元（4.05％）。
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