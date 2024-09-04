明年最低工資下午揭曉 何佩珊：照顧邊際勞工生活為首要
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 11:42
首次最低工資審議會於今 (4) 日上午 10 時召開，由勞動部長何佩珊主持，將由勞資政學四方委員共審最低工資，預定於下午公布結果。本次是最低工資法上路後首次召開，亦是新內閣的首次，原則及作法具指標意義，何佩珊表示，因應通膨高漲，邊際勞工有一半薪資都支出在生活所需，如何照顧邊際勞工生活水準將是審議的討論重點。
行政院長卓榮泰於 8 月 21 日即表示，經濟發展的成果要全民共享，他強調 9 月考慮如何合理調整最低薪資，並期許各產業界一起加薪。而今日召開的最低工資審議會，亦是難得的所有與會委員都一致認同最低薪資要調漲，只是在調幅上各有各的看法。
何佩珊致詞時說，今天是最低工資法上路以來，首度召開最低工資審議會，審議委員首度以法定身份召開會議，也是她上任以來第一次主持最低工資審議會，很榮幸與各位委員一同寫歷史，也感受到責任重大。
何佩珊表示，當前台灣經濟情勢良好，疫後通膨則衝擊著邊際勞工，尤其對最低所得家庭影響最大，因為通常薪資的一半都用在支付民生所需，負擔沈重，是以照顧邊際勞工的生活水準，將是今天的審議重點。
何佩珊說，按照工資審議會過往的運作經驗，勞資雙方雖然各有立場，但都能理性溝通、協商，提出做好方案，也期待委員們貢獻智慧跟經驗，共同完成最低工資法立法後的第一次審議。
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