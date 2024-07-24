馬斯克：FSD年底前料將獲陸批准 Robotaxi延至10月推出
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:01
《CNBC》報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在周二 (23 日) 公佈又一個令人失望的季度財報後，再次吹捧即將在中國推出先進的駕駛輔助軟體。自去年以來，駕駛輔助系統在中國競爭激烈的電動車市場上成為汽車賣點。
目前，特斯拉在中國僅推出用於高速公路導航的自動輔助駕駛 (Autopilot)，但不包括完全自動駕駛系統 (FSD)，後者利用攝影機和 AI 讓汽車在停車標誌處自動停車、變換車道和減速。
馬斯克在周二電話財報會議上說，特斯拉很快將要求歐洲、中國和其他國家的監管機構批准特斯拉的 FSD，預計今年底前獲批。該系統目前只在美國和加拿大提供。中國車市約佔特斯拉整體銷量的 22%。
今年 4 月，馬斯克在 X 平台上回答網友問題時曾說可能很快就會在中國推出 FSD，並在此番發言不到一周後意外訪問北京，與中國總理李強會面，參加四年來在北京舉行的首次大型車展。在特斯拉中國製造的汽車通過中國資料安全要求後，中國地方政府也取消對特斯拉電動車的限制。
但 Mobility Impact Partners 駐北美合夥人 Shay Natarajan 說，與中國的競爭對手相比，特斯拉目前的 FSD 技術有點落後，將特斯拉 FSD 跟中國 L2 產品進行比較會發現，蔚來是自駕技術的領導者，且駕駛輔助功能每月僅收費 55 美元，大約是特斯拉 FSD 在美國 FSD 收費的一半以上。
此外，當提到特斯拉 Robotaxi 時，馬斯克稱將於 10 月 10 日發布，之所以發布時間從 8 月推遲至 10 月，是因為他要求更改車輛的設計。
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