〈碳費上路〉碳有價也有稅！財部：減量額度賣方需課5%營業稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-21 19:01

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財政部今（21）日表示，事業取得國內溫室氣體減量額度（下稱減量額度），依氣候變遷因應法用以溫室氣體增量抵換、自溫室氣體排放量中扣除或用於抵銷溫室氣體超額量等用途，為稅法所稱具有財產價值之「權利」，凡營業人移轉減量額度，屬於在我國境內銷售勞務，賣方應依法課徵 5% 營業稅。

財政部說明，環境部委託碳交所設置交易平台，供事業進行減量額度之交易或拍賣，並由碳交所（代環境部）向減量額度的買方收取 5% 手續費，撥入該部設置之溫室氣體管理基金。

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基於減量額度具權利性質，但供給減量額度的賣方，依「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」（下稱溫管辦法）規定，但凡有償或無償移轉減量額度，依加值型及非加值型營業稅法規定，皆屬於在我國境內銷售勞務，應依法開立統一發票、報繳營業稅。