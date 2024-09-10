〈貴金屬盤後〉市場聚焦美通膨數據 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-09-10 06:28

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黃金價格周一 (9 日) 下跌，守陣地，投資者等待美國通膨報告，以獲取有關聯準會 (Fed) 潛在降息規模的進一步線索。

現貨黃金變化不大，報每盎司 2499.79 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，至 2532.70 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 表示，「黃金可能會相當鞏固，或許會在黃金既定區間內稍微波動。」他預計金價將創下歷史新高。

黃金價格在 8 月 20 日創下 2531.60 美元的歷史新高。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 下周會議降息 25 個基點的可能性為 73%，降息 50 個基點的可能性為 27%。

Grant 補充道：「市場似乎更認同 Fed 會小幅降息 25 個基點，這也是我一直以來的立場。」

由於黃金不孳息，利率下降可減少持有黃金的機會成本，增加其投資吸引力。

上周公布的美國非農就業報告顯示，美國 8 月就業成長低於預期，但失業率下降至 4.2%，顯示勞動市場並未出現斷崖式下跌，不足以支持降息 50 個基點。

投資者現在聚焦周三將公布的美國 8 月消費者物價數據 (CPI)，以及周四將公佈的生產者物價指數 (PPI)。

Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示：「如果通膨數據遠低於預期並引發降息 50 個基點的希望，那麼金價可能會觸及歷史新高。但即使市場一致認為降息 25 個基點，金價也不會大幅下跌，因為 Fed 肯定還會降息。」

紐約聯邦儲備銀行周一發布的報告顯示，上個月美國民眾對通膨壓力的預期幾乎沒有變化。

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