〈貴金屬盤後〉美經濟放緩 Fed下周鐵定降息 黃金漲逾1% 創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-09-13 06:19
由於美國數據顯示經濟放緩，令下周美國聯準會 (Fed) 降息變成板上釘釘之舉，周四黃金價格漲逾 1%，創下歷史新高。
美國勞工部 (DOL) 周四 (12 日) 公布數據顯示，初領失業金人數 3 周以來首次上升，透露就業市場逐漸放緩跡象。
根據該報告，上周 (9/7 止) 經調整後美國初領失業金人數報 23 萬人，高於市場預期 22.7 萬人，較修正後前值 22.8 萬人增加 2 千人，4 周移動平均值報 23.075 萬人，為 5 周以來首次上升。
由於服務成本上升，美國 8 月生產者物價 (PPI) 漲幅略高於預期，但這一趨勢與通膨消退保持一致。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「我們正走向較低的利率環境，因此黃金變得更具吸引力… 我認為可能會更頻繁的降息，而不是更大幅度的降息。」
Fed 將於 9 月 17 日至 18 日召開會議，CME FedWatch 工具顯示，市場目前預計 Fed 將在該會議上降息 25 個基點的可能性為 73%，降息 50 個基點的可能性為 27%。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「勞動力市場繼續低迷，如果勞動力市場惡化，這趟即將展開的降息之旅將延續好長一段時間。」
其他貴金屬交易
俄羅斯總統普丁周三表示，俄國應考慮限制鈾、鈦和鎳的出口，以報復西方。
WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示：「鈀金市場因空頭回補而反彈上漲，雖然普丁沒有提到鈀金，但這種金屬是俄羅斯鎳生產的副產品，所以限制鎳的出口，恐同時壓低鎳和鈀金的產量，並加深當前鈀金市場供應不足的情形。」
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