〈貴金屬盤後〉美經濟放緩 Fed下周鐵定降息 黃金漲逾1% 創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-09-13 06:19

‌



由於美國數據顯示經濟放緩，令下周美國聯準會 (Fed) 降息變成板上釘釘之舉，周四黃金價格漲逾 1%，創下歷史新高。

現貨黃金上漲 1.7%，至每盎司 2554.05 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.5%，收每盎司 2580.60 美元。

‌



美國勞工部 (DOL) 周四 (12 日) 公布數據顯示，初領失業金人數 3 周以來首次上升，透露就業市場逐漸放緩跡象。

根據該報告，上周 (9/7 止) 經調整後美國初領失業金人數報 23 萬人，高於市場預期 22.7 萬人，較修正後前值 22.8 萬人增加 2 千人，4 周移動平均值報 23.075 萬人，為 5 周以來首次上升。

由於服務成本上升，美國 8 月生產者物價 (PPI) 漲幅略高於預期，但這一趨勢與通膨消退保持一致。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「我們正走向較低的利率環境，因此黃金變得更具吸引力… 我認為可能會更頻繁的降息，而不是更大幅度的降息。」

Fed 將於 9 月 17 日至 18 日召開會議，CME FedWatch 工具顯示，市場目前預計 Fed 將在該會議上降息 25 個基點的可能性為 73%，降息 50 個基點的可能性為 27%。

由於黃金不孳息，利率下降可減少持有黃金的機會成本，增加其投資吸引力。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「勞動力市場繼續低迷，如果勞動力市場惡化，這趟即將展開的降息之旅將延續好長一段時間。」

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 3.7% 至 29.76 美元。

現貨鉑金上漲 3% 至 979.62 美元，觸及近兩個月最高水準。

現貨鈀金上漲 4.1%，至每盎司 1050 美元，觸及兩個多月以來的最高水準。

俄羅斯總統普丁周三表示，俄國應考慮限制鈾、鈦和鎳的出口，以報復西方。