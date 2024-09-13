〈中石化法說〉期待Q4旺季增溫 京華廣場工程如期進行

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 17:55

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塑化廠中石化 (1314-TW) 今 (13) 日召開法人說明會，總經理陳穎俊對第四季持審慎樂觀態度，期待旺季「金九銀十」帶動訂單回升；而外界關心的京華廣場議題，他表示工程不受紛擾影響，進度順利。

陳穎俊表示，今年上半年主力產品丙烯腈 (AN) 和己內醯胺 (CPL) 表現亮眼，帶動合併營收較去年同期大幅成長 38%。雖然第三季需求放緩，但公司持續關注市場動向，並對第四季抱持期待。

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財務表現方面，中石化上半年稅後淨利 4 億元，每股盈餘 0.12 元，較去年同期轉虧為盈，陳穎俊解釋，主力產品需求回溫、原物料成本下降、工廠稼動率上升、土地標售等因素為公司帶來獲利。

陳穎俊特別強調，中石化位於大陸的子公司威名石化上半年表現優異，PA6 和環己酮產品稼動率均達 8-9 成，為集團營收增長做出顯著貢獻；另外，陳穎俊提到近期中石化的土地處分，高雄共 5 塊地處分利益預計約為 28 億元，相信可以在業外帶來收益，收入則需要等到土地交割後認列。

關於備受關注的京華廣場開發案，陳穎俊說明，目前工程進度並未受到外界紛擾影響，靜待司法調查結果，但這並未對工程進度造成太大影響。京華廣場預計明年 1 月將進行上梁及帷幕工程起吊作業，目前與華熊營造密切配合，確保工程如期進行。