EIA估今年美國石油需求趨穩 油價將因庫存減少於Q4回升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-11 02:35

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美國能源情報署 (EIA) 周二 (10 日) 公布月報預估今年美國石油需求成長將趨穩，提供看空油市的另一新指標。此外該機構還預測，由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 延長減產至今年 12 月導致庫存進一步減少，基準原油價格可能在今年第四季回升。

國際原油期貨價格周二在接連利空消息重擊下一路崩跌，先是 OPEC + 再度下修今、明年石油需求成長預期，原因是中國需求疲軟與綠能轉型，與此同時 EIA 也釋出美國今年需求趨緩的消息。雪上加霜的是，墨西哥灣向北移動的熱帶風暴「弗朗辛」(Francine) 強度加大，促使石油鑽探企業撤離工作人員並暫停部分海上原油生產。

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截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.72%，至每桶 69.17 美元、10 月交割的西德周原油期貨下跌 4.24%，至每桶 65.80 美元。

根據報告，EIA 預估美國今年的石油消費量將穩定在每天 2,030 萬桶，與上月年增 1% 的預測有所改變。儘管如此，由於 OPEC + 的產量下降，全球石油消費量預估將以每天 100 萬桶的速度成長，今年油市將出現供應短缺。

EIA 的這一預測與國際能源署 (IEA) 的估計基本一致。後者預估今、明兩年全球石油消費量將每日增加近 100 萬桶，增幅約為 1%。與此同時，石油輸出國組織 (OPEC) 則預料，今年全年石油消費量將每日激增 200 萬桶。OPEC 的預測通常都遠高於其他石油機構數據，各家機構看法分歧已久。

至於價格方面，EIA 在周二的報告中表示：「全球石油庫存持續下降將在本月推動國際油價回升至每桶 80 美元以上。由於 OPEC + 產能限制計畫延長至今年 12 月，因此從庫存提取的石油數量將遠超先前預期。」

該機構還提到，儘管市場對經濟和石油需求成長的擔憂有所增加，尤其是對中國，導致國際油價暴跌，但 OPEC + 減產就意味著全球石油產量低於消費量。

展望未來，IEA 預估今年第四季布蘭特原油現貨價格均價為每桶 81.64 美元、2025 年為每桶 84.09 美元，低於上月報告的每桶 85.97 和每桶 85.71 美元；西德州原油第四季價格將從每桶 81.47 美元降至 77.64 美元、明年價格將從每桶 81.21 美元降至 79.63 美元。

該機構還預估，2025 年第一季全球石油庫存每日將減少 100 萬桶，而第三季下降幅度為每日 90 萬桶，不過到 2025 年中期庫存將恢復適度成長。