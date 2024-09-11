EIA估今年美國石油需求趨穩 油價將因庫存減少於Q4回升
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-11 02:35
美國能源情報署 (EIA) 周二 (10 日) 公布月報預估今年美國石油需求成長將趨穩，提供看空油市的另一新指標。此外該機構還預測，由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 延長減產至今年 12 月導致庫存進一步減少，基準原油價格可能在今年第四季回升。
國際原油期貨價格周二在接連利空消息重擊下一路崩跌，先是 OPEC + 再度下修今、明年石油需求成長預期，原因是中國需求疲軟與綠能轉型，與此同時 EIA 也釋出美國今年需求趨緩的消息。雪上加霜的是，墨西哥灣向北移動的熱帶風暴「弗朗辛」(Francine) 強度加大，促使石油鑽探企業撤離工作人員並暫停部分海上原油生產。
截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.72%，至每桶 69.17 美元、10 月交割的西德周原油期貨下跌 4.24%，至每桶 65.80 美元。
根據報告，EIA 預估美國今年的石油消費量將穩定在每天 2,030 萬桶，與上月年增 1% 的預測有所改變。儘管如此，由於 OPEC + 的產量下降，全球石油消費量預估將以每天 100 萬桶的速度成長，今年油市將出現供應短缺。
EIA 的這一預測與國際能源署 (IEA) 的估計基本一致。後者預估今、明兩年全球石油消費量將每日增加近 100 萬桶，增幅約為 1%。與此同時，石油輸出國組織 (OPEC) 則預料，今年全年石油消費量將每日激增 200 萬桶。OPEC 的預測通常都遠高於其他石油機構數據，各家機構看法分歧已久。
至於價格方面，EIA 在周二的報告中表示：「全球石油庫存持續下降將在本月推動國際油價回升至每桶 80 美元以上。由於 OPEC + 產能限制計畫延長至今年 12 月，因此從庫存提取的石油數量將遠超先前預期。」
該機構還提到，儘管市場對經濟和石油需求成長的擔憂有所增加，尤其是對中國，導致國際油價暴跌，但 OPEC + 減產就意味著全球石油產量低於消費量。
展望未來，IEA 預估今年第四季布蘭特原油現貨價格均價為每桶 81.64 美元、2025 年為每桶 84.09 美元，低於上月報告的每桶 85.97 和每桶 85.71 美元；西德州原油第四季價格將從每桶 81.47 美元降至 77.64 美元、明年價格將從每桶 81.21 美元降至 79.63 美元。
該機構還預估，2025 年第一季全球石油庫存每日將減少 100 萬桶，而第三季下降幅度為每日 90 萬桶，不過到 2025 年中期庫存將恢復適度成長。
此外，EIA 也將 2024 年的液體燃料消費成長預測從先前的每日 110 萬桶下調至每日 90 萬桶，將 2025 年的液體燃料消費成長預測從每日 160 萬桶下調至每日 150 萬桶， 原因是中國和經合組織歐洲國家的需求下調。
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