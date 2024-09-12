〈能源盤後〉颶風弗朗辛擾亂海灣石油生產 油價自近3年低點反彈上升

鉅亨網編譯許家華 2024-09-12 05:45

‌



原油期貨價格周三 (11 日) 收高，自前一交易日收盤的 2021 年 12 月以來最低點反彈，係因墨西哥灣能源生產中斷帶來的支撐力。颶風弗朗辛將於當天稍晚登陸路易斯安那州。

然而，價格並未收復前一天的跌幅，因為美國官方數據顯示，國內供應在四周內首次出現增長，市場對能源需求放緩的擔憂依然存在。

‌



能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.56 美元或 2.4%，收每桶 67.31 美元。前一日大跌 4.3% 至 2021 年 12 月 1 日以來最低水準。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.42 美元或近 2.1%，收每桶 70.61 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.5%，收每加侖 1.90 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6% ，收每加侖 2.09 美元。

10 月交割的天然氣價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 2.27 美元。

市場驅動力

SPI 資產管理公司管理合夥人 Steven Innes 表示：「今年天氣炎熱，為可能更加強烈的颶風季節奠定了基礎，這通常意味著整個石油市場的連鎖反應。石油生產通常是 Oil prices end higher as Hurricane Francine disrupts Gulf output

SPI 資產管理公司管理合夥人 Steven Innes 表示：「今年天氣炎熱，為可能更加強烈的颶風季節奠定了基礎，這通常意味著整個石油市場的連鎖反應。石油生產通常首當其衝，因為各家公司會撤離墨西哥灣的海上平台，這是機械石油競價回應開始獲得動力之處，通常風暴越強，動力就越強。」

在海灣地區，弗朗辛增強為 1 級颶風，預計周三晚上在路易斯安那州南部登陸。美國。內政部安全與環境執法局周三報告指出，為預防颶風造成更大損害，已關閉該地區 23.55% 的石油生產和 25.56% 的天然氣生產。

「如果今年的颶風季都像那樣嚴重，令墨西哥灣接連停產，那麼油價可能出現一些抵禦下行的力量，因為大自然的憤怒可能會阻止市場大幅下滑，直到季節結束。」Innes 說。

儘管如此，即使弗朗辛造成能源生產中斷，周三油價仍未能挽回前一日全部失土。周二油價大跌至 2021 年底以來的最低水準，因為中國需求數據疲軟以及石油輸出國組織 (OPEC) 下調需求成長預測，加劇了當日油價的下跌。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三報告指出，美國國內商業原油庫存在連續三周下降後，上周 (9/6 止) 增加了 80 萬桶。

麥格理分析師先前預測，美國原油供應將增加 30 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周原油庫存減少 279 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，EIA 的供應報告「似乎抑制了今天的漲勢，但重點肯定應該放在颶風弗朗辛將對美國墨西哥灣沿岸造成多大破壞上。」

EIA 報告也顯示，汽油和餾分油上周供應量各增加 230 萬桶。

麥格理分析師先前預計，上周汽油供應將減少 90 萬桶，餾分油庫存將增加 90 萬桶。

EIA 指出，Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣原油庫存上周減少 170 萬桶，至 2470 萬桶。