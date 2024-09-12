沒那麼慘！石油股可望回彈 Exxon隱含20%漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-09-12 08:54

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比起原油價格，石油市場和石油股的情況比看起來好。

本月原油價格直線下跌，周二觸及 2021 年以來的最低水準，係因一些國家的石油鑽探正在增加。一些分析師預測，明年將有足夠的新產量上線，石油將出現供應過剩。

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原油這回的拋售嚇壞了石油投資者，打擊了該行業的股票，使其也連帶拋售石油股票。能源精選行業 SPDR 基金 (XLE-US) 過去 5 天下跌了 5%，一些石油股的連續下跌尤其嚴重，例如：響尾蛇能源公司 (Diamondback Energy) (FANG-US) 連續 8 天下跌，期間下跌 14%。

然而，長期的石油危機並非不可避免。事實上，一些分析師認為價格可能會反彈，而且有些股票看起來很有吸引力。

短期內，天氣因素似乎有利石油產業。周三因應颶風弗朗辛登陸，墨西哥灣預計部分石油產量將減少，激勵油價小幅反彈。美國安全與環境執法局周二表示，海灣地區 130 個平台的工人已被疏散，約佔海灣地區載人平台總數的 35%。

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格周三上漲 1.56 美元或 2.4%，收每桶 67.31 美元。前一日大跌 4.3% 至 2021 年 12 月 1 日以來最低水準。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格周三上漲 1.42 美元或近 2.1%，收每桶 70.61 美元。

然而，石油股仍然走低，顯示投資者似乎認為反彈將是短暫的。

由於中國的疲軟以及美國、加拿大和其他地區產量的擴大，分析師一直在下調今年餘下時間和明年的油價預期。然而，大多數銀行仍預計，到今年年底，需求成長速度將快於供應成長速度，意味油價看漲。摩根大通分析師 Natasha Kaneva 上周寫道：「按照目前的庫存水準來看，石油價值被低估了 10 美元，且持有量不足。」

Rystad Energy 分析師 Claudio Galimberti 認為，市場只需要看漲催化劑來扭轉情緒。

「我們需要的是來自中美的積極消息，這可能會在未來幾天 / 幾周內改變市場情緒，供需基本面重新對價格產生影響。」Galimberti 寫道。

未來幾周可能發生的一件事是，石油生產商可能會減少運作中的鑽井平台數量，以致產量下降並有助於推高價格。Kaneva 認為，若油價持續走跌至跌破每桶 65 美元，就會說服美國石油生產商開始放棄運作鑽井平台。

分析師表示，股票拋售造就買進機會。格德斯能源研究公司分析師 John Gerdes 周二寫道，目前石油股價格似乎已反映了原油跌至每桶約 58.50 美元的情形。

他將埃克森美孚 (XOM-US) 的評級自「中性」上調至「買入」，認為該股當前價格隱含 20% 回報率，他預期該股將自當前約每股 109 美元的水準上升至 134 美元。埃克森美孚的股利率為 3.5%。