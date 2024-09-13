〈台幣〉升值1.4角至31.992元 等待聯準會利率決策

統一投顧說明，美國公布 8 月的 PPI 年增 1.7%，略低於預期的 1.8%，月增 0.2%，則略高於預期的 0.1%，另外，上周初領失業金人數增至 23 萬人，略高於預期的 22.7 萬人，市場靜待下周 FOMC 會議結果，除了降息幅度外，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。