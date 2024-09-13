〈台幣〉升值1.4角至31.992元 等待聯準會利率決策
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 17:12
新台幣今 (13) 日處強勁升值走勢，午盤過後越走越高，終場收在全日最高價 31.992 元，升值 1.4 角，台北外匯經紀公司成交值 9.31 億美元，屬正常拋補量，本周合計約貶值 0.2%，區間整理，市場正屏息等待 9 月 19 日登場的 FOMC 會議。
統一投顧說明，美國公布 8 月的 PPI 年增 1.7%，略低於預期的 1.8%，月增 0.2%，則略高於預期的 0.1%，另外，上周初領失業金人數增至 23 萬人，略高於預期的 22.7 萬人，市場靜待下周 FOMC 會議結果，除了降息幅度外，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。
新台幣今日以 32.07 元、升值 6 分開出後，全日處升值走勢，高低價差 8 分，升幅 0.42%，跟進主要亞幣的走勢。
日元今日再度領漲主要亞幣，升幅達 0.7%，韓元升 0.5%，人民幣升 0.3%，泰銖升逾 0.25%，星元升近 0.2%。
元大投顧指出，美國名目、核心 CPI 月增、年增等四項數據有三項符合預期，惟核心 CPI 月增率意外走升，幾乎篤定 9 月將降息 1 碼，而輝達釋出利多、美國總統候選人賀錦麗辯論後評價正面，有利台股氛圍正向。
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