小型股的機會來了嗎？羅素2000本季漲幅跑贏大盤

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-13 13:50

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儘管在九月份遇到巨大衝擊，以小型股為主的羅素 2000 (RUT-US) 指數周四 (12 日) 上漲 1.2%，在第三季的表現還是跑贏標準普爾 500 指數。

根據最新的 FactSet 數據，衡量美國小型股的羅素 2000 指數 RUT 在本月下跌 4% 後，本季仍上漲 4%。標普 500 指數第三季以來漲幅約 2.5%，相對較小，但今年的表現仍大幅優於小型股。

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嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，總體而言，當聯準會主席鮑爾在 8 月底的全球央行年會上明確表示將採取更寬鬆的政策時，小型股得到了提振，小型股通常在降息周期中表現良好，尤其是如果降息的主要原因是來自應對經濟衰退。

不過 Sonders 補充說，儘管經濟放緩，但表現仍相當不錯，未見到經濟衰退。

投資者預計聯準會將在九月開始降息，根據 CME FedWatch 工具，交易員目前定價聯準會降息 25 基點的機率為 69%。

Sonders 認為，希望大幅降息的投資者應該也存謹慎，因為較大幅度的降息，通常發生在經濟衰退或金融危機期間。

她指出，在交易員減少降息 50 基點的預期之後，小型股近期的漲勢有所停滯，這可能觸發小型股投資者獲利了結，這是因為總體而言，和比大公司相比，中小企業是較低利率的更大受益者。

不過，Sonders 也提醒，小型股市場非常龐大，且並非「同質化」。在羅素 2000 指數內部，股票表現存在極大的差異，通常低品質股票和優質股票的表現不盡相同。

Sonders 表示，經濟正在放緩，而不是加速。因此，如果想在小型股中尋找機會，應該盡量選擇優質股。