自高點下跌30% 拼多多在中國地位岌岌可危？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-13 16:50

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從上個月公布財報讓市場失望以來，旗下擁有 Temu 平台的拼多多在美國上市的股價已下跌 30%。隨著分析師大幅下調預期，這家市場前寵兒的痛苦似乎還遠未結束。

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晨星公司分析師 Chelsey Tam 表示，在財報簡報中，管理層的指引是：長期來說，成長將放緩且獲利能力將下降，同時也表示，需要花費更多資金來捍衛市場份額。

直到最近，拼多多仍被視為在中國電商領域罕見的亮點，在經濟疲軟的情況下，消費者精打細算，該公司憑藉低價策略搶佔份額。它還透過 Temu 在海外複製自身的成功。拼多多股價過去五年仍上漲 171%，在中國大型科技股指數中名列前茅。

該公司此前示警，收入成長將不可避免地下降。拼多多的市值較 5 月高點縮水超過 800 億美元，落於阿里巴巴之後，不再是中國最大電商。拼多多創辦人黃崢取得中國首富的桂冠後不久，也已得而復失。

Pictet Asset Management 資深投資經理 James Kenney 表示，市場很快就在擔心拼多多的高速成長階段可能即將結束。國內宏觀阻力和日益激烈的競爭態勢都可能在短期內讓這種強勁的增長慢下來。

亞馬遜 (AMZN-US) 的折扣計畫以及 TikTok 母公司字節跳動等其他公司，最近推出的產品正在擠佔拼多多的支柱低成本市場。同時，隨著美國將注意力集中在強迫勞動和透過大量小額出貨來規避進口關稅的零售商身上，地緣政治風險正在上升。