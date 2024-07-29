SOGO巨蛋美食公園搭運動大商機 營運超標

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 18:42

台北大巨蛋商區正逐漸形成，遠東 SOGO 今 (29) 日指出，串連台北東區和信義區夜經濟的「遠東 Garden City 潮美食公園」，自 6 月 25 日開幕後，全區 13 家餐廳討論聲量不斷，已成美食聚落新指標，整體營運表現超標，若逢賽事來客數更是平日近 3 倍。

SOGO 觀察到，潮美食公園首次餐酒館經營型態成功吸引全新年輕客群，主力年齡層以 30-50 歲小資上班族居多，包括 Sports Nation、湊湊火鍋、Lit Lit、掌門精釀、韓式餐酒館紫木槿、一風堂 Sake Bar、螢火部落等，各自以獨特、差異化餐館氛圍，帶動主題商機。

而潮美食公園另一消費特色，是吸引來自桃園、新竹地區的消費族群，大巨蛋若逢賽事，整體潮美食公園來客幅度皆是平日的近 3 倍之多。

近來全民關注的巴黎奧運，也有多家餐廳積極搭上此商機，即時轉播精彩賽事零時差外，並備齊觀賽餐點。

SOGO 提到，其中 24 小時不打烊的大巨星港式飲茶餐酒館提供奧運賽事全程 LIVE 轉播，而運動餐廳 SPORTS NATION 設有全球首見電子酒精交易所數位動態螢幕，話題十足，再搭配全視線觀賽螢幕與數位互動；TOK 和 PRESERVE 則主打寵物友善。