國產署房地包租40戶公告招標 捷運公館、東門商圈即占半數
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 18:28
財政部國產署今 (19) 日表示，今年已公告第 3 批國有房地包租標的共 4 標 40 戶，並訂於同年 9 月 12 日、23 日開標，相關招標資訊已揭露於該署北中南區分署網站，包租業者需把握投標期限。本次招標台北市即占 20 戶，且集中於捷運公館站、東門站等黃金商圈。
國產署表示，累計今年 113 年 7 月 25 日、26 日、8 月 16 日已公告第 3 批國有房地包租標的共 4 標 40 戶，含台北市 20 戶、台中市 11 戶、高雄市 6 戶、台南市 3 戶，除高雄有一標在 9 月 23 日開標，其餘皆在 9 月 12 日開標。
國產署指出，本次推出標案的共同點為鄰近大眾運輸、學校等交通便利且生活機能完善的區域，台北市推出 20 戶，其中 18 戶坐落同一街廓，皆為 20 坪房型左右，位於公館商圈內，鄰近捷運公館站、台灣大學及三軍總醫院汀州院區，交通便利，就學、醫療等生活機能完善，另 2 戶鄰近捷運東門站及東門市場，坪數約 50 坪。
另，台中市 11 戶，坐落北屯區、烏日區及大里區等行政區，分別鄰近北屯國小、明道高中、烏日國中、國立中興大學、大里運動公園等，生活機能及區位條件皆良好；高雄市 6 戶，坐落路竹區、湖內區、前鎮區及鹽埕區，分別鄰近台鐵大湖站、東方設計大學、台 1 線、瑞祥高中、中正足球場、高雄女中等；台南市 3 戶，坐落新營區，鄰近台鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院，生活機能佳。
國產署指出，自 112 年 3 月起辦理國有房地包租，截至今年 6 月，公告 153 戶、標脫 11 戶，標脫率 7 成 3，而標脫的 111 戶中，目前已有 34 戶轉租給自然人，包括北區 17 戶、中區 10 戶及南區 7 戶。
國產署表示，將持續篩選適當標的，預計第 4 季將再推出至少 30 戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，此外，包租業者投標時應檢附有效期限內的標租房地所在地同業公會會員證書影本，以免形成無效標。
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