國產署房地包租40戶公告招標 捷運公館、東門商圈即占半數

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 18:28

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財政部國產署今 (19) 日表示，今年已公告第 3 批國有房地包租標的共 4 標 40 戶，並訂於同年 9 月 12 日、23 日開標，相關招標資訊已揭露於該署北中南區分署網站，包租業者需把握投標期限。本次招標台北市即占 20 戶，且集中於捷運公館站、東門站等黃金商圈。

國產署表示，累計今年 113 年 7 月 25 日、26 日、8 月 16 日已公告第 3 批國有房地包租標的共 4 標 40 戶，含台北市 20 戶、台中市 11 戶、高雄市 6 戶、台南市 3 戶，除高雄有一標在 9 月 23 日開標，其餘皆在 9 月 12 日開標。

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國產署指出，本次推出標案的共同點為鄰近大眾運輸、學校等交通便利且生活機能完善的區域，台北市推出 20 戶，其中 18 戶坐落同一街廓，皆為 20 坪房型左右，位於公館商圈內，鄰近捷運公館站、台灣大學及三軍總醫院汀州院區，交通便利，就學、醫療等生活機能完善，另 2 戶鄰近捷運東門站及東門市場，坪數約 50 坪。

另，台中市 11 戶，坐落北屯區、烏日區及大里區等行政區，分別鄰近北屯國小、明道高中、烏日國中、國立中興大學、大里運動公園等，生活機能及區位條件皆良好；高雄市 6 戶，坐落路竹區、湖內區、前鎮區及鹽埕區，分別鄰近台鐵大湖站、東方設計大學、台 1 線、瑞祥高中、中正足球場、高雄女中等；台南市 3 戶，坐落新營區，鄰近台鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院，生活機能佳。

國產署指出，自 112 年 3 月起辦理國有房地包租，截至今年 6 月，公告 153 戶、標脫 11 戶，標脫率 7 成 3，而標脫的 111 戶中，目前已有 34 戶轉租給自然人，包括北區 17 戶、中區 10 戶及南區 7 戶。