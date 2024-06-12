第2批國有房地包租36戶100%標脫 首度跨足花東 今年將再推2批共60戶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 18:41

財政部國產署積極推動國有非公用房地標租給包租業，由其轉租民眾居住使用，該署各分署 4 月 23 日公告位於臺北市 14 戶、臺中市 12 戶、高雄市 5 戶及臺東縣 5 戶，共 5 標 36 戶國有房地，今 (13) 日開標結果全數標脫，加計 112 年開辦至今標脫戶數已 111 戶。

國產署表示，本次 5 標標的區位條件良好，吸引包租業者參與投標。臺北市 2 標均位於大安區，第 1 標標的 (7 戶) 位於師大商圈內，鄰近捷運松山新店線，生活機能佳，由富喬物業管理顧問股份有限公司以年租金 164 萬 1,999 元得標；第 2 標標的 (7 戶)，分別鄰近臺灣師範大學、古亭捷運站、市立聯合醫院等，生活圈內交通便利，公共設施機能完善，由屋瓦資產管理有限公司以年租金 288 萬元得標。

臺中市標的 (12 戶)，分別位於北區、太平區及潭子區等行政區，鄰近火車站、臺 74 線快速公路等，交通方便、生活機能良好，由容逸租管售不動產有限公司以年租金 19 萬 2,680 元得標。

高雄市標的 (5 戶)，分別位於三民區、新興區及苓雅區，鄰近火車站、市政府及市立文化中心，區位條件佳、生活便利，由中迪房屋資產管理有限公司以年租金 25 萬 8,159 元得標。

國產署表示，值得稱慶的是國有房地包租首度擴展至東部地區，本次臺東縣標的 (5 戶)，均位於臺東市，鄰近學校、藝文中心及郵局，公共設施完善，提供良好生活環境，由富豐不動產有限公司以年租金 14 萬 7,000 元得標。該等房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。