【量大強漲股整理】中秋見轉折?關鍵訊號看甚麼?AI股有機會續攻?

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美股再次上演飆漲行情，黃仁勳稱 Blackwell 需求強勁, 力拚生產，輝達盤中股價飆逾 4%，晶片股氣勢如虹，(NVDA-US)輝達， 帶領美股 V 轉，美國 8 月 CPI 年增率如預期趨緩至 2.5%，是 2021 年 3 月來最低，美股主指全數收高，台股方面，受到美國科技股反彈，激勵 (2330-TW) 台積電，今天開盤秒填息，盤中大漲逾 5%，加上黃仁勳的開金口，在高盛技術會議上表示，熱門晶片產品供不應求，「需求太旺了」，激勵輝達大漲逾 8%，晶片股氣勢轉旺，(6669-TW)緯穎，衝上 1815 元漲停價，(2382-TW)廣達，也上漲超過 + 4% 以上，散熱股 (3017-TW) 奇鋐，上漲漲逾 6%%，動台股開高走高大漲逾 600 點，盤中一度突破半年線 21657 點，雖然漲勢收斂，指數開高走高，終場收在 21653.25 點，上漲 622.25 點，漲幅 2.96%，成交量 3080 億元，今日收量增紅 K 棒，台股不僅站穩五日線, 十日線大關，距離半年線僅差四點，一步之遙，隨時突破，展開反攻格局，外資回頭買超，投信更是連 19 買，多頭格局吹起反攻要角，另外代表中小型股票的櫃買指數上漲逾 2%，加權櫃買雙雙大漲，無論是櫃買或是加權，都有機會續航向上，未來美國可望在 9 月進入降息循環，偏弱的亞幣走勢可望止穩，外資可望重回股市，將有利於未來的行情。