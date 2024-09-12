〈焦點股〉輝達Blackwell需求強勁漲8% AI族群齊揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-12 10:06

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (11 日) 在舊金山出席高盛技術會議，指出 Blackwell 晶片需求強勁，激勵輝達漲 8%，也帶動台股 AI 族群今 (12) 日表現亮眼，緯穎 (6669-TW) 亮燈漲停，其他如緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 皆漲逾半根停板。

緯穎今天早盤以 1760 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 1815 元，站回 5 日線，成交量超過 2600 張。緯創早盤則以 96.8 元開高走高，盤中最高漲至 99.9 元，漲逾半根停板，挑戰百元大關，截至上午 10 點，股價暫報 99.8 元，漲幅 5.61%，同樣站回 5 日線，成交量超過 1.7 萬張。

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廣達以 250 元開高走高，盤中最高漲至 257.5 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點，股價暫報 256.5 元，漲幅 5.99%，也收復 5 日線，成交量超過 2.2 萬張。不過三大法人近日重砍廣達，連續 3 個交易日呈現賣超，合計賣超 4.1 萬張。

輝達 Blackwell 晶片日前傳出存在缺陷，有延遲出貨疑慮，黃仁勳出席高盛技術會議談到，輝達產品於業界非常搶手，且供應增長有限，供應商也正努力生產並取得進展。