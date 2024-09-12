鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.12元下修至1.11元，其中最高估值1.66元，最低估值0.92元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.66(1.66)
|2.09
|3.2
|最低值
|0.92(0.92)
|1.39
|2.24
|平均值
|1.17(1.22)
|1.76
|2.64
|中位數
|1.11(1.12)
|1.8
|2.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|277,936,000
|307,702,820
|329,607,290
|最低值
|252,527,210
|275,584,510
|290,841,000
|平均值
|266,177,640
|288,748,870
|304,430,410
|中位數
|265,028,000
|288,160,000
|292,842,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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